أول تعليق رسمي على تصريحات “الخارجية الامريكية” بشأن وصف الأمن الداخلي بـ”المليشيا”

استنكرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تصريحات “وزارة الخارجية الامريكية” التي وصفت جهاز الأمن الداخلي بالمليشيا.

وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها، إن “جهاز الأمن الداخلي إحدى المؤسسات الأمنية التي تتبع الدولة الليبية، مشيرةً إلى إن “ما يقوم به من إجراءات تعتبر ذات صبغة قانونية مشروعة ومن اختصاصه”.

وكان جهاز الامن الداخلي قد رد في بيان صادر عنه أن ” الجهاز أحد المؤسسات المدنية النظامية لمكونات الدولة الليبية ويعتبر من اقدم المكونات الامنية للدولة ناهز عمره السبعون عاما، مشيراً ِإلى إن تاريخ الجهاز يمتد منذ ايام المملكة الليبية وكان يعرف بادارة المباحث العامة وتوالت التسميات (امن الدولة -المباحث العامة-هيئة الامن الداخلي -جهاز الامن الداخلي – ادارة امن المعلومات -جهاز المباحث العامة )، مشيراً إلى إنه “اعيد تسميته بجهاز الامن الداخلي والذي يضم عناصر من كافة ربوع الوطن مدربة على اعلى المستويات تتسم بالانضباط تمارس نفس الاختصاصات وان اختلفت التسميات، مؤكداً أن “ولائها لله ثم الوطن احترامها للقانون والدستور”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية منذ يومين، في تصريحات للمتحدث بإسمها إنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا في العاصمة الليبية طرابلس، واصفةً جهاز الأمن الداخلي بـ “الميليشيا”.