درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة أن تسود أجواء باردة نسبيا مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تسجيل ارتفاع على باقي مناطق البلاد.

في المناطق الغربية من رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، والجبل الغربي، فالسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

المنطقة الممتدة من خليج سرت، وسهل بنغازي حتى امساعد، فالسماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات، وغدامس والحمادة الحمراء، ومناطق الجنوب الشرقي حتى الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.