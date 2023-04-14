الناظوري والحداد يؤكدان الجاهزية لتأمين الانتخابات عندما يقررها الليبيون

عقد مساء أمس الخميس، اجتماع رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد، في مدينة بنغازي، لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية، بحضور ومشاركة عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا.

وقال الناظوري، إن القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينهم قادرون على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن، مضيفا أن المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، ولأنها من أهم ركائز الدولة لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين.

وبين الناظوري، أن أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة أراضيهم، والجيش الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية ولن يكون أداة لأي طرف سياسي.

فيما أكد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد، أن الجيش سيحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة، وسيكون مساند للشعب واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، وحامي لها، عندما يتفق الليبيون.

وقال الحداد “لابد أن نلوم أنفسنا جميعنا، فنحن شركاء ولابد أن نُحاسب أنفسنا”، مضيفا “نؤكد للجميع في الداخل والخارج أننا أبناء بلد واحد، ولن نختلف، ليبيا واحدة”.