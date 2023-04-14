وفـاة شخص أجنبي على متن دراجة جراء حـادث دهـس في طرابلس

أخبار ليبيا 24

توفي شخص أجنبي كان على متن دراجة هوائية جراء حادث دهس بالقرب من خزانات النفط على طريق مطار طرابلس.

ووقع الحادث الخميس بالقرب من خزانات النفط، حيث اصطدمت سيارة دراجة هوائية، ما أدى إلى وفاة راكبها. وقالت مديرية أمن طرابلس إن مالك السيارة بادر بتسليم نفسه فور وقوع الحادث إلى قسم مرور أبوسليم.

ونشرت المديرية عبر “فيسبوك” صورة آثار اصطدام سيارة “هيونداي سانتافيه” بالدراجة الهوائية. وأشارت المديرية، إلى أن راكب الدراجة الهوائية “أجنبي” دون أن تذكر جنسيته.

قسم مرور أبوسليم، أفاد بأن السائق سلّم نفسه للقسم، وتمّت إحالته لنيابة المرور من حيث الاختصاص.