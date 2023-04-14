إصابة 5 اطفال بتسمم غذائي في غريان.. لهذا السبب!

تعرض خمسة اطفال للتسمم الغذائي في مدينة غريان جرى تناول لبن مصنع محلياً بحسب ما اوضح مركز الرقابة على الاغذية.

وفي بيان صادر عن مركز الرقابة على الاغذية والادوية “ورد بلاغ من قبل جهاز الحرس البلدي غريان بخصوص التسمم الغدائى لبعض من المواطنين داخل مدينة غريان والمتواجدين داخل المستشفى، وقام مفتشوا مكتب الجبل الغربي اليوم بزيارة للحالات وعددهم (5 أطفال ) للإطلاع على اسباب التسمم الغدائى الذي سبب لهم نزلة معوية.

وأوضح البيان أن سبب التسمم قد يكون من شرب لبن مصنع محليا ( في محال بيع الألبان ومشتقاته ) أو مواد غذائية أخرى.

وقال المركز أن مفتشوا المكتب قاموا رفقة جهاز الحرس البلدي بأخد عينة من كل محال بيع الألبان ومشتقاته الواقعة داخل مدينة غريان، واحالتها الى مختبرات مركز الرقابة.