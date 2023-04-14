مستشفى الرويعي للأمراض النفسية ولجنة مكافحة المخدرات يبحثان التعاون المشترك

الوطن| رصد

بحث مدير عام مستشفى على الرويعي للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، فرج المهدوي، مع رئيس اللجنة الوطنية الشبابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عبد العزيز العوامي، أطر التعاون المشترك في جانب التوعية والإرشاد والتوجيه النفسي في التعامل اليومي مع المرضى.

وقال المهدوي إن حملات التوعية والإرشاد ستشمل المدارس والجامعات والتجمعات الأهلية والمراكز الخدمية والمؤسسات والقطاعات العامة بهدف التوعية بطرق التعامل مع المرضى.

وأشار إلى أن المستشفى سيشهد تطوراً ملحوظاً في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خاصة بعد إجراء أعمال الصيانة التي نفذتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها لتكوين نظام صحي متطور في ليبيا طبقاً للمعايير الدولية.