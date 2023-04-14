نشرة الصيد البحري وحالة البحر اليوم الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر، والرؤية تكون جيدة على طول الساحل، ومتوسطة على ساحل الجبل الأخضر.

وفي الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة.

وفي الساحل من خليج سرت إلى طبرق شرقا، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية ومتغيرة الاتجاه على ساحل الجبل الأخضر تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الجبل الأخضر.