الأسمر: من المبكر الحديث عن ضمانات تركية لمصر بسحب قواتها من ليبيا

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي الليبي، محمد الأسمر، إنه من المبكر الحديث عن ضمانات تركية لمصر بسحب كل قواتها من ليبيا.

وأضاف إن المباحثات التركية المصرية، في الجانب الخاص بهما، لا تزال في طور الترتيبات والإعداد، وإذا سارت كل المسارات بينهما بنحو متزن، فإن ذلك سيحلحل من الأزمة الليبية، خاصة في جانبي وجود قوات أجنبية مسلحة، ووجود ميليشيات مرتبطة مع جهات خارجية.

وأشار إلى أن مصر منذ لقاءات عام 2020، أكدت التزامها بطرح القضية الليبية من جانب العمق الأمني والقومي، التزاما باتفاق جنيف.