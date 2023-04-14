السفير الألماني: من دواعي سروري أن ألتقى بممثلين عن الجنوب الليبي

التقى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “ميخائيل أونماخت، عدداً من مناطق الجنوب الليبي.

وقال أونماخت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” من دواعي سروري أن ألتقى بممثلين عن عدد من مناطق الجنوب الليبي للحديث عن الشؤون السياسية والاقتصادية الحالية في ‎ليبيا”.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في وقت سابق، “ميخائيل أونماخت”.

وأكد المنفي استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023م.

بدوره أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات، وفق البيان.