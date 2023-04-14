وزارة الحكم المحلي: عملية تسوية أوضاع الموظفين مع وزارة المالية مستمرة

ليبيا – كشف محمد أبو حلقة المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي عن تفاصيل أكثر حول اجتماعات وزير الحكم المحلي مع عمداء البلديات، موضحًا أن الاجتماع يعتبر الأول لعام 2023 وكان من توصياته التنسيق والتواصل مع كل الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تعمل داخل البلديات، وهذا ما تم الاتفاق عليه داخل الاجتماعات التحضيرية قبل الاجتماع، وتم اعتمادها في الاجتماع الأول ونتائجها مباشرة، وهي جدول متكامل.

أبو حلقة قال خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه كان هناك لقاء كل يوم تقريبًا مع ثلاثة وزراء أو رؤساء أجهزة مع البلديات، لمناقشة أهم المشروعات الحالية وأهم أولويات البلديات خلال المرحلة القادمة ليتم تضمينها في خطط الوزارات التي تعمل داخل نطاق البلدية.

وأشار إلى أن الاجتماعات كانت مهمة وشهدت تفاعلًا مع الوزارات ذات العلاقة كالإسكان والتعليم والأجهزة للمشروعات وغيرها والمؤسسات التي تمس البلدية بشكل مباشر وحق المواطن.

ولفت إلى أن واحدة من النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول للإدارة المحلية هي الحديث عن ثلاثة أنواع من الارتباطات، جزء منها تم نقله الفترة السابقة، وجزء مستمرون في آلية نقله، سواء كانت الشؤون المحلية أو الرعاية الصحية الأولية وغيرها، وهناك اختصاصات فتح باب النقاش في إمكانية نقلها.

وأكد على أن عملية تسوية أوضاع الموظفين مستمرة وفرق العمل الخاصة بوزارة المالية والحكم المحلي تعمل في تصويب أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الأعداد تتزايد وتم الوصول لـ 60 ألف موظف من المعينين والمنقولين، سواء كانت بتسوية وضعهم وتوفير مرتباتهم أو ضمهم الجدول الموحد، بالتالي هناك تواتر في هذه العملية وكل يوم تزداد الأعداد وتتساوى الأوضاع.