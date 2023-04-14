المقري: الليبيون يئنون تحت وطأة المعيشة والسلطة الفاسدة لديها صحة وجه 

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن سوء الحالة المعيشية قاسم مشترك لدى السواد الاعظم من الشعب الليبي ممن يستشعرون سوء الحالة المعيشية في شهر رمضان بقفز الأسعار في عملية استغلال مهولة ولأن العديد الناس من ميسوري الحال لايستطيعون توفير حاجاتهم من هذه المواد الاساسية ضمنها اللحوم.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “استلموا العدوى من دول الجوار فيعني هذا أن المصيبة هي عامل مشترك بين اقطار الوطن العربي ولا خلاف بين دول مكتظة بالسكان مثل مصر والجزائر ودول تتعرض لضائقة الدين العام مثل لبنان وتونس ومصر، ودول مثل ليبيا تعبث بها السلطة الفاسدة وتذهب في إذلال شعبها وهو يعيش الفقر والاستغلال والصمت وما فيه حد يتطوع لانقاذه وفي نفس الوقت السلطة الفاسدة أخذت جرعة من صحة الوجه والرزالة، ولم تعد خائفة وغير مهتمة بما يكتب في وسائل الاتصال الجماهيري او يظهر فسادها وحقارتها لان ليس هناك قانون يحولها للقضاء ويتم معاقبتها او يوجل ذلك اي بمعنى الاجهزة الرقابية والامنية دورها فقط بالاحتفاظ بأطنان من المستندات بالممارسات التي سياتي وقتها للتنفيذ والقصاص”.