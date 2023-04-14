وزير الخارجية التركي: التعاون مع مصر سيصب في مصلحة ليبيا

يرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تشكيل كتيبة عسكرية مشتركة في ليبيا ستكون خطوة مهمة، وبمثابة نواة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا على أن التعاون بين تركيا ومصر سيكون في مصلحة ليبيا.

وقال تشاوش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية عقب لقائه بنظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة التركية أنقرة، إن إجراء الانتخابات سيكون أكثر أهمية لتوحيد ليبيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أهمية دور تركيا ومصر والجزائر وقطر والإمارات العربية المتحدة وروسيا لحل أزمة ليبيا، موضحا أن التعاون بين تركيا ومصر سيكون في مصلحة ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن لقاءه مع نظيره المصري لم يتطرق إلى مسألة مناطق الصلاحية البحرية، لكنه ناقش التحضيرات لعقد قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن القاهرة تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وأشار إلى أن مصر ستستفيد أكثر من التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية.

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