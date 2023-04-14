العرادي عن قضية الأمن الداخلي: أمريكا تنصر مواطنيها خارج حدودها ظالمين كانوا أو مظلومين

ليبيا – قال عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء إن أمريكا دولة ديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون داخل حدودها وكاوبوي خارجها.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “أمريكا تنصر مواطنيها، خارج حدودها، ظالمين كانوا أو مظلومين وحتى وإن أجرموا خارجها يستقبلونه عندما يعود استقبال الأبطال، ويفتحون لهم كل القنوات ويسردون إجرامهم،قصدي بطولاتهم”.

العرادي ختم: “نصيحة رحلوا الكازي وتستطيعون منعه من دخول ليبيا مرة أخرى، اعصبوها برأسي وقولوا جبن العرادي، بعد ما نصبح دولة تصبح الأمور سهلة”.