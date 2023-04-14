“جون أفريك”: توقف مشروع الجدار الإلكتروني بين تونس وليبيا

قررت الولايات المتحدة تخفيض المبالغ المقدمة إلى تونس للبدء في المرحلة الثالثة والأخيرة لتأمين حدودها مع ليبيا وهو برنامج نفذه الجيش التونسي بتمويل من أمريكا وألمانيا، وفق ما نقلته مجلة جون أفريك الفرنسية.

وقالت المجلة في تقرير اليوم الجمعة إن التخفيض جاء بسبب ما وصفته واشنطن بتجاوزات النظام التونسي، مشيرة إلى دخول العلاقات التونسية الأمريكية مرحلة برود منذ أغسطس العام 2021 حين أعلنت واشنطن عدم موافقتها على العملية السياسية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ 25 يوليو من العام نفسه واعتبرتها انتكاسة للديمقراطية في البلاد.

وذكرت المجلة أن واشنطن قررت خفض مساعداتها الممنوحة بشكل كبير إلى تونس، حيث تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتقليل الدعم من 106 ملايين دولار في العام الجاري إلى 68.3 مليون دولار في العام المقبل.

وتابعت المجلة الفرنسية: “السلطات الليبية التي لم تهتم بمشروع الجدار الإلكتروني، ودون أسباب واضحة ودون بدء عمل اللجنة التونسية الليبية المشتركة المكلفة بالرقابة على التحركات الحدودية بين البلدين نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 26 مارس دوريات على طول الحدود مع تونس من منطقة العسة”.