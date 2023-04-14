الحداد: سنكون مساندين للشعب الليبي واختياراته بإنجاز الانتخابات النزيهة حال الاتفاق عليها

ليبيا – أكد رئيس أركان المجلس الرئاسي محمد الحداد أن رئاسة الأركان ستكون مساندًا للشعب الليبي واختياراته بإنجاز الانتخابات النزيهة وحامية لها عندما يتفق الليبيون على عقدها.

الحداد وفي كلمة له خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري وتابعتها صحيفة المرصد، قال: “في البداية أشكر أخي عبد الرزاق الناظوري وزملائي الضباط في المؤسسة العسكرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ليس بغريب عن أبناء المؤسسة ولا عن بنغازي الحبيبة، ونلتقي في هذا الشهر المبارك لنؤكد للجميع في الداخل والخارج أننا أبناء بلد واحد ولن نختلف، وليبيا واحدة، وكما تحدثنا في السابق أننا سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم وسلمية ومدنية الدولة، وسنكون مساندين لشعبنا واختياراته بإنجاز الانتخابات النزيهة وحامين لها عندما يحين الوقت ويتفق الليبيون “.

وأضاف: “زيارتنا ما هي إلا مكملة للزيارات السابقة واستكمال للعهد الذي أخذناه على أنفسنا بأننا لن نكون في المستقبل مساندين لأي حرب داخلية بين أبناء الشعب الواحدؤ وعلينا أن نُصر إصرارًا كاملًا على أن الجهد الموجود في الطاقة الشبابية والعسكرية والأمنية لا بد أن يوجه للعدو سواء في الداخل أوالخارج، فنحن مررنا بسنوات صعبة ونعرف أن الألم لم يلتئم والجروح والآلام كبيرة وكذلك التضحيات، ولكن لا بد علينا أن نصبر ونتكاتف، فقد مررنا بمرحلة صعبة في ليبيا، وعشر سنوات من القتال وأغلبها قتال ليبي بين أبناء الشعب الواحد بمساندة داخلية وخارجية وتنفيذ لمشاريع”.

ودعا الحداد الشعب الليبي إلى أن يفيق من الغفلة قبل أن تتجه الدولة للانهيار بشكل كامل.

وواصل الحداد حديثه: “صحيح الكثير يلوم العسكريين والأمنيين والمسلحين، ولكن لا بد أن نلوم أنفسنا، فنحن شركاء ولو عملنا شرًا للدولة فنحن شركاء فيه وعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نكون مستعدين للمحاسبة، ولو كان خيرًا نكون اشتركنا فيه”.

وأردف: “أعتقد منذ عام 2011 من هذه المدينة الطيبة كنا مساندين لثورة فبراير، والتغيير الذي أردناه للخروج بدولة متعلمة وصحية واقتصادية وذات سيادة ولها تاريخ سابق وسيستمر، ولكن وجدنا أنفسنا نتقاتل والبلد كل يوم تتجه للانهيار، ما دفعنا للتواصل آخر السنة الماضية في شهر 12 وشهر 1 وكان لنا لقاء في طرابلس واليوم نلتقي في بنغازي للألم الذي يعيشه أغلب الليبيين وهم ضحية لهذا التغيير، فالطموح والحلم الذي كنا نحلم به لم نصله بعد، وكل الخوف على الطاقة الشبابية الضائعة، فقد وصلنا بالاقتتال لدرجات، لكن اليوم عندما جلسنا مع بعض وراجعنا أنفسنا، الدولة أصبحت في أسوأ حالاتها من الاقتصاد والتعليم والصحة، وعندما وصلنا لهذه النقطة علينا أن نكون معًا، لن نسمع لأي صوت جبان يدس بنا في المعارك الجديدة، صحيح أن الناس تألمت كثيرًا سواء المهجرون أو النازحون أو المفقودون أو المحتجزون أو الشهداء أو الأرامل، وعلينا أن نضغط على أنفسنا ونصبر ولا بد أن نعطي الناس حقوقها وأن يكون التعويض مجزيًا حتى ينتج الاستقرار، وما نبحث عنه اليوم لا بد لأبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وأبنائنا المسلحين أن يعوا جيدًا أنه لا بد من أن نتجه للاستقرار، وبهذا الاستقرار سنحقق التنمية والصحة والتعليم ومنع التدخل الخارجي.

الحداد ختم: “أعتقد اليوم هناك الكثير من زملائنا وأبنائنا الليبيين غير راضيين، فالمصالح اليوم في فوضى،أما ليبيا هي المكسب لقليل من الليبيين أصبحوا اليوم أصحاب نعمة لا يريدون الاستقرار، والدول المتداخلة حتى هي مستفيدة، ولكن نحن نضع أيدينا بأيدي بعض لإنقاذ البلد والشعب وليعم الخير”.