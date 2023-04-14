سوناطراك الجزائرية توضح حول اكتشافات جديدة للنفط والغاز على الحدود الليبية

الوطن| رصد

قالت شركة النفط الجزائرية سوناطراك إنها حققت 6 اكتشافات للنفط والغاز خلال الربع الأول من العام الجاري بينها اكتشاف قرب الحدود مع ليبيا.

وبحسب سوناطراك فإنها اكتشفت احتياطيات من النفط والغاز في منطقة “أوهان” بولاية إليزي الحدودية مع ليبيا بمعدل تدفق يومي 336.930 مترا مكعبا من الغاز، و1504 برميلا من المكثفات.

وأضافت أنه تم حفر بئرين في حوض “عمكيد مسعود”، بمعدل تدفق يومي 5699 برميل نفط و170.416 مترا مكعبا من الغاز عند مستوى البئر الأول، بمعدل تدفق يومي 4856 برميل نفط ، و255،912 متر مكعب من الغاز في بئر تانٍ.

واشارت إلى أن الاكتشافين الرابع والخامس كانا في “حوض بيركين” حيث وصل الاكتشاف الرابع إلى تدفق يومي وأن الاكتشاف الخامس بلغ 3117 برميلا و219336 مترا مكعبا من النفط .

وقالت إن الاكتشاف الأخير كان في “حوض واد ميا” بالقرب من ولاية الأغواط بإنتاج يومي بلغ 168312 مترا مكعبا من الغاز و453 برميلا من الخام.