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وزارة الصحة الليبية تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الجمعة، مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية الأفريقية، سكوت ايسنر، وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور المبعوث الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إنه جرى خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية والشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية.

وأعرب وزير الصحة خلال اللقاء عن أهمية عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الجانب الصحي للعمل في ليبيا.

وأشار إلى خطط حكومة الوحدة في هذا المجال، بشأن أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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