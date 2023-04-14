بلها: البعثة تعاني من تشويش من الأطراف الليبية خاصة بعض الأحزاب التي تلهث للقفز في مسارها

ليبيا – اعتبر رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن الموقف المصري يشهد بعض التغيير من خلال التقارب المصري التركي الذي ربما يتوج بعودة العلاقات بين البلدين، وزيارة وزير الخارجية المصري لتركيا، معتقدًا أنه الآن هناك إعادة ترتيب الأوراق والمصالح في ليبيا بعد التدخل القوي من الديبلوماسية الاميركية وتصاعد الدور الأمريكي في ليبيا.

بلها قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن كل دولة يجب أن تعيد ترتيب أوراقها بما فيها الدولة المصرية، مستبعدًا أن التقارب التركي المصري جاء نتيجة أمر عاطفي؛ لأن هذا التقارب كان لا بد أن يحدث بين دولتين لهما مصالح في ليبيا والآن الدور المصري يختلف عن الدور القديم ولن يكون مشابهًا لأدوار سابقة.

وأشار إلى أن الملف الليبي لم يعد يدار على مستوى إقليمي، فدخول أمريكا على الخط يعني اللاعبين الكبار باشروا التواجد في الملف الليبي بشكل اوضح وأكثر فاعلية والآن سيكون هناك رأي للدبلوماسية الأمريكية وهذا ما يعطي دفعة قوية لعبد الله باتيلي والأمم المتحدة، وهو ما يجبر دول كمصر وتركيا والإمارات على إعادة تموضعها في الموقف الليبي القادم.

وبيّن أن الأطراف كلها تبحث عن شركاء والولايات المتحدة الأمريكية كذلك تبحث على شركاء في ليبيا، وبعيدًا عن الأطراف الإقليمية التي وجدت نفسها شبه مستبعدة، وأعادت تموضعها أو بدأت في إعادة تموضعها في ليبيا، لافتًا إلى أن البعثة الأممية أيضًا تبحث عن أطراف وشركاء في إدارة الملف الليبي والمجلس الرئاسي لديه ميزتين الأولى أنه محايد نوعًا ما في النزاع الليبي والثانية بأنه يتولى ملف مهم جدًا في ليبيا وهو ملف المصالحة الوطنية لكن الخلل الذي يعاني منه الرئاسي هو وجود انقسام مستتر بين المثلث المكون من الرئاسي. وفقًا لتعبيره.

ورأى أن البعثة تعاني من تشويش من الاطراف الليبية بالأخص بعض الأحزاب التي تلهث للقفز في مسار البعثة، على أمل أن يكون هناك مسار مشابه لـ “جنيف ومجلس رئاسي جديد” وذلك غير موجود في نظام البعثة.

كما أضاف: “عندما نراجع القوة التي مررت التعديل الثالث عشر رغم اعتراض جزء كبير من مجلس الدولة واعتراف بيان المجلس الأمن الأخير بهذا التعديل، هذه القوة هي من تجبر لجنة الـ 6+6 على تجاوز الخلاف واعتقد انه سيتم إقرار المادتين والسماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وهذا أمر لمح له السفير الأمريكي وهذا الأمر يجب أن يتم الانتباه له، لجنة الـ 6+6 لا أعتقد أن أمامها إلا أن تنجح وإلا ستخرج من المشهد وتتولى البعثة إدخال الخطة (ب) التي لمح لها باتيلي وقال إنه سيتعين بحلقة النقاش أو الطاولة المستديرة، وقال إنه سيستعين بمبادرات من المجتمع الليبي كالمرأة والشباب والأحزاب والقيادات والمجالس القبيلة ودراسة المبادرات والمقترحات”.

واعتقد أن الأمر ليس بيد لجنة الـ 6+6، منوهًا إلى أنه توجهها معروف وستقر المادتين وتنهي الأمر بسرعه غير متوقعة.