التومي يعلن انطلاق جائزة المرأة المتميزة في كل البلديات

ليبيا – قال وزير الحُكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال بدر الدّين التومي إن ملتقى عضوات المجالس المحلية الذي تشهده العاصمة طرابلس يأتي استكمالًا لأعمال المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

التومي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أنه تم الإعلان خلال الملتقى عن موعد انتخاب اللجان التخصّصية داخل منتدى عضوات المجالس البلدية.

وقال التومي: “اتجهنا إلى تكريم السيدات المتميزات بوزارة الحُكم المحلي والحرس البلدي واللجنة المركزية للانتخابات المحلية وأعلنا عن إطلاق جائزة المرأة المتميزة في كل البلديات وتحديد موعدها في العاشر من ديسمبر من كلّ عام”.

التومي نبه إلى أن ملتقى عضوات المجالس المحلية أعطى رسالة بأن ليبيا واحدة وتتّجه إلى المسار الانتخابي والتنمية الشاملة.