شبح الموت يلاحق مرضى الأورام الليبيين في الأردن.. وحكومة الدبيبة تواصل إهمالهم

الوطن| رصد

تسلّط الأحداث المتكررة والمتعلقة بوفاة مرضى السرطان الليبيين، الضوء على مأساة حاملي هذا المرض، على وقع إهمال حكومة الوحدة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لملف علاج المرضى الليبيين في الخارج ما دفع البلدان لإيقاف ملف علاج الليبيين بسبب عدم دفع الحكومة المنتهية للمستحقات المترتبة عليها، وعلى رأسها الأردن.

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري قد كشف قبل أيام أن مستحقات المستشفيات الأردنية على حكومة الدبيبة معلّقة ولم يلتزم بها الجانب الليبي، مؤكداً أن قيمة المستحقات بلغت 150 مليون دولاراً.