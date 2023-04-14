مصدر مسؤول بجهاز الامن الداخلي يكشف تفاصيل اطلاق سراح وترحيل المواطنين الامريكيين

كشف مصدر مسؤول بجهاز الامن الداخلي عن إطلاق سراح وترحيل الامريكيان الموقوفان وزوجتيهما من ليبيا بشكل رسمي.

وقال المصدر في تصريحات نشرتها “صحيفة المرصد” أن العملية تمت بطلب من الحكومة وتنسيق بينها وبين السلطات الأمريكية التي أرسلت طائرة خاصة لنقلهم.

وأضاف المصدر أن “الأمريكيين الأربعة غادروا أمس عبر مطار معيتيقة الدولي إلى دولة مالطا ومنها اليوم إلى الولايات المتحدة الامريكية”.

وكان جهاز الامن الداخلي قد اعلن خلال الايام الماضية عن القاء القبض على مواطنيّن من أمريكا على خلفية الشبكة التي تروج للمسيـحية وتورطت في تنصيــر عدد من الليبيين”.