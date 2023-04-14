شاهد.. القبض على شخص قام بسرقة ملابس عسكرية ومحتويات منزل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من ضبط شخص قام بسرقة محتويات منزل بمنطقة بوعطني مُستغلاً غياب مالك المنزل وسفره إلى مدينة سرت.

وإستجابة لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة كامل محتويات منزله وهي عبارة عن شاشات عرض مرئي كبيرة الحجم وأجهزة تكييف والمواد الكهربائية بالكامل والأسلاك الكهربائية واتلاف الديكور لسحب الاسلاك بالأضافة إلى ملابس عسكرية كانت بالمنزل أفاد انه كان مسافرا إلى مدينة سرت عند حدوث الواقعة وان قيمة المسروقات تقدر بمبلغ مالي وقدره 70.000 ألف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين حيث أسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية الفاعل وهو من سكان نفس المنطقة .

وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه وضُبط بحوزته الملابس العسكرية التي قام بسرقتها وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه س.ف.ب من مواليد 1998 وإعترف بسرقة منزل الشاكي مُستغلا سفره وغيابه عن المنزل وبيع جميع المسروقات بسوق دينارين على فترات .

وأفاد انه قام بسرقة الملابس العسكرية من منزل الشاكي وأيضا افاد انه عندما قام بسرقة منزل الشاكي لم يكن في وعيه وكان مُتعاطي لحبوب الهلوسة.

وإتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة. .