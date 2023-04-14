النائب العام يأمر بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى مصر 

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام اليوم الجمعة أن النائب العام أمر بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر.

وأضاف مكتب النائب العام أنه رداً على مخالفة قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي واقع انحراف سلوك المتهم عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه.

وأوضح المكتب أن انكَشَفَ لرئيس النيابة واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة؛ بتعمده التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية.

وأشار مكتب النائب العام إلى ان هذا التصرف رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.