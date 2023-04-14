الجيش الليبي يعلن استعداده لتأمين الانتخابات المرتقبة

أعلنت قيادة قوات الجيش الليبي غربي وشرقي البلاد، استعدادها لتأمين الانتخابات التي تعكف أطراف النزاع السياسي للوصول إليها نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد الذي يزور مدينة بنغازي (شرق) للمرة الأولى مع نظيره في قوات الشرق التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، الفريق عبد الرازق الناظوري.

وهدف الاجتماع، بحسب وكالة الأناضول، إلى الوقوف على آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خلال اجتماعاتها الماضية والتي رعتها الأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الأركان ومديرو الإدارات من الطرفين قال الناظوري، إن “الجيش الليبي مستعد لتأمين الانتخابات الليبية المرتقبة”.

وأضاف أن “المؤسسة العسكرية في ليبيا مستقلة ولا تتبع لأي طرف سياسي”.

من جانبه، أكد الفريق الحداد سعيهم “من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي والاستعداد لعون من يريد الانتخابات”.

وقال الحداد: “مددنا يد السلام لأن ليبيا تمر بأسوأ حالاتها بسبب الحروب”.

وأضاف أن “هناك دول (لم يسمها) متدخلة في الشأن الليبي لا تريد استقرار البلاد “.

كما ذكر الحداد، أن “اجتماع اليوم جاء لاستكمال ما تم مناقشته في وقت سابق وتطبيق ما اتفقنا عليه”، دون مزيد من التفاصيل.