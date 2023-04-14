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ضبط سيارة هونداي ازيرا مسروقة منذ العام 2017 في طرابلس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط عدد مركبتان آليتان مبلغ عنهما مطلوبتان

▪️المركبة الأولى نوع هونداي ازيرا اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (413) بتاريخ 25-05-2017 .

▪️مركبة آلية نوع هونداي النترا اللون أسود مبلغ عنها مطلوبة لقسم المرور والتراخيص حي الأندلس حيث انها قد شكلت حادث سير ولاذت بالفرار بتاريخ 13-04-2021 .

اتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

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