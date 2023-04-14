ضبط سيارة هونداي ازيرا مسروقة منذ العام 2017 في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط عدد مركبتان آليتان مبلغ عنهما مطلوبتان

▪️المركبة الأولى نوع هونداي ازيرا اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (413) بتاريخ 25-05-2017 .

▪️مركبة آلية نوع هونداي النترا اللون أسود مبلغ عنها مطلوبة لقسم المرور والتراخيص حي الأندلس حيث انها قد شكلت حادث سير ولاذت بالفرار بتاريخ 13-04-2021 .

اتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.