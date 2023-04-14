البحث الجنائي: ضبط عصابة من 6 أفراد تمتهن السرقة في شهر رمضان 

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبط “6” أشخاص شكلوا عصابة سرقة في رمضان حيث تم القبض عليهم متلبسين بسرقة محل.

وأوضحت الإدارة أن لجنة القبض بجهاز البحث الجنائي تحصلت على معلومات تفيد بنشاط إجرامي يقوم به مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لعصابة سرقة.

وأشارت إدارة البحث الجنائي أنه فور التأكد من المعلومات نصب أعضاء لجنة القبض كمينا لتلك العصابة ما أسفر على القبض عليهم جميعا متلبسين.

ولفتت الإدارة إلى أنه تم القبض على أفراد العصابة بحوزتهم مبلغ مالي يقدر ب” 23600″ دينار ليبي إضافة لمحتويات وآليات محل لبيع الدواجن كانوا قد سرقوها.