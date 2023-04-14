شاهد.. ضبط مـجـرم خـطـير ومطلوب جنائيا بـ18 واقعة

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم السبت عن تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مطلوب ومتهم مصنف خطير عقب مطاردته بدائري المهديه .

وبالتفاصيل تمكنت، فرقة التحري والبحت التابعه لمركز شُرطة سبها المدينة بالتنسيق والتعاون مع فرقة المهام الخاصة التابعه للجيش الوطني من وضع كمين محكم لمجرم مصنف خطير ومطلوب على ذمة عدة قضايا خطيرة حيت تم ضبطه بعد ان تم مطاردته بدائري المهديه وتم احضاره للمركز وبالتحقيق معه الاسم / م ب م ا / مواليد/ 1995م / الإقامة/ سبها حي عبدالكافي / المهنة/ عاطل عن العمل/ ليبي / وأعترف على

هذه القضايا وتم أحالته إلى النيابة العامة تحت الحراسه المشدده والتي بدورها اودعته السجن وقيدة ضده هده القضايا وهي كالتالي//

1عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة بتاريخ 15112012 سرقة مبلغ مالي من منزل بمنطقة المهديه

2 عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة في واقعة سطو مسلح بتاريخ 2332014 على سيارة نوع هونداي فيرنا لونها ابيض بمنطقة المهديه

3/ عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة قضية قتل بتاريخ 2652015 واقعة قتل المدعو ع ع ا بشارع جمال عبدالناصر

4وجد عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة بتاريخ 3062016 سرقة سيارة من أمام منزل بمنطقة المهديه نوع السيارة المسروقة هونداي فيرنا لونها ابيض

5 عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة سطو مسلح أمام عيادة الرحمة بتاريخ 412016 نوع السيارة المسروقة هونداي فيرنا لونها ابيض

6 عليه محضر في مركز شرطة المدينة سطو مسلح بتاريخ 7|82017 على مواطن في الشارع الواسع أمام المصرف الصحاري وسرقة هاتفه

7عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة سطو مسلح بتاريخ 6|72017 سرقة هاتف من أمرأة بالشارع الواسع بمنطقة قعيد

8عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة بتاريخ 822017 سرقة سيارة من أمام منزل بدايري المهديه نوع السيارة المسروقة هونداي فيرنا لونها ابيض

9 عليه محضر بمركز شرطة المدينة بتاريخ 12102018 سرقة سيارة من امام منزل بمنطقة المنشية نوع السيارة المسروقة تايوتا لاند كروزر لونها ابيض

10عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة سطو مسلح بتاريخ 2872018 على سيارة وسرقتها نوعها شفرليت لونها ابيض بجزيرة فندق أفريقيا

11 عليه محضر بمركز شرطة سبها المدينة سطو مسلح بتاريخ 2612018 على سيارة نوع هونداي بانوراما لونها ابيض بالقرب من محطة وقود المهديه بردي

12 عليه محضر اخر بمركز شرطة سبها المدينة بتاريخ 912023في واقعة تزوير توكيل خاص بالتصرف والبيع واستكمال الإجراءات القانونية في شركة توريد مواد كهربائية

13وجد عليه محضر بمركز شرطة القرضه سطو مسلح على سيارة نوع هونداي سوناتا لونها رصاصي بالقرب من المجمع الصحي القرضه سنة 2018

14 وجد عليه محضر بمركز شرطة الجديد سطو مسلح علي سيارة نوع هونداي افانتي لونها ابيض في منطقة سكره بالقرب من محل الانقشي سنة 2017

15 عليه محضر بمركز شرطة الجديد سطو مسلح على سيارة نوع هونداي فيرنا لونها ابيض بمنطقة سكره سنة 2019

16عليه محضر بمركز شرطة الجديد سطو مسلح على سيارة نوع هونداي سوناتا لونها ابيض بمنطقة دايري الجديد ووجدت السيارة المسروقة بسياج منزلهم بمنطقة حي عبدالكافي واستخراج السيارة من منزله سنة 2020

17 /وجد عليه محضر بقسم البحت الجنائي سبها سطو مسلح على سيارة نوع تايوتا سرليون سنة 2018 بمنطقة سكرة واصيب قايد المركبه بعيار ناري

18 واتناء ضبطه كان على متن سيارة نوع هونداي سوناتا لونها ابيض واتناء تفتيشها عتر فيها قطعة حشيش مخدر وبافره واعترف بأنه يتعاطى المخدرات وتم تحريز المخدر وحجز السيارة.