مقايضته بـ “بوعجيلة”..الدباشي يعلق على حادثة ضبط أمريكي يدعو للتنصير في طرابلس 

أخبارليبيا24

علق مبعوث ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على حادثة القبض على شخص أمريكي يدعو إلى التنصير في طرابلس.

وقال الدباشي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”واجب السلطات الليبية المعنية (أمنية وقضائية) رفض إطلاق سراح المواطن الأمريكي دون محاكمة.

وأضاف مبعوث ليبيا السابق :”تبادله بالمواطن الليبي المختطف ابوعجيلة المريمي أمر مقبول”.

وكان جهاز الأمن الداخلي أعلن على مدى الأيام الماضية القبض على ليبيين اعتنقوا الدين المسيحي وارتدوا عن الإسلام بتأثير أجانب بينهم اثنين من الجنسية الأمريكية.

وأكدت مصادر مطلعة أنه تم الإفراج عن الأمريكان وزوجاتهم دون محاكمة ونقلهم بواسطة طائرة خاصة إلى مالطا ومنها إلى بلادهم.