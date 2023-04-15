مصراتة | العثور على مقبرة رومانية تحتوي على هياكل عظمية بشرية

ليبيا – عثر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار على مقبرة رومانية بمنطقة أبوروية في مدينة مصراتة تحتوي على هياكل عظمية بشرية.

الجهاز أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى ورود بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الوسطى من قبل شركة الأشغال العامة مصراتة أثناء قيامها بأعمال جرف وتنظيف شاطئ البحر بمنطقة أبو روية شط “أبو فاطمة راس الكوم”، بشأن العثور على موقع يشتبه في كونه أثريًا، وعلى أثر البلاغ تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ مكتب آثار مصراتة والانتقال إلى المكان رفقة خبير الآثار ليتبين أنها مقبرة رومانية قديمة تحتوي على روفات هياكل عظمية بشرية تكاد تكون غير واضحة المعالم.

الجهاز أكد اتخاذه لكافة الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة النظام العام من حيث الاختصاص.