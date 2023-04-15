رئيس مجلس النواب يؤكد على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة الليبية المكلفة لتنفيذ برامجها

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الجمعة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي القطراني.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن عقيلة صالح بحث خلال لقائه مع القطراني، كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف.

وأثنى رئيس مجلس النواب على دور الحكومة واللجنة المختصة في توزيع الأعلاف.

وأكد القطراني، خلال اللقاء الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة لانتخابات البلديات، مشيراً إلى إتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني.

وفي ختام اللقاء أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة لتنفيذ برامجها.

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