بلدية الكفرة تعلن الفائزين بمسابقة المؤذن والخطيب الصغير 

أعلن المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، اختتام مسابقة المؤذن الصغير والخطيب الصغير التي رعاها المجلس البلدي وتم تنفيذها بالتعاون بين بيت شباب الكفرة وهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة.

وأوضح المكتب الإعلامي ، أن الحفل أقيم بمسجد حسان بن ثابت، وتحدث كل من رئيس بيت شباب الكفرة ورئيس اللجنة العليا للمسابقة وعميد البلدية ومدير هيئة الأوقاف الكفرة المكلف، ورئيس الشؤون القرآنية والسنة. وأشاد المتحدثون بمستوى المتسابقين والإقبال الكبير على هذه المسابقة التي تقام للمرة الأولى بالكفرة.

وتم في ختام الحفل تكريم الجهات الراعية والمنفذة للمسابقة، وفاز في مسابقة الأذان بالمركز الأول باسل محمود عثمان، وفي المركز الثاني عبدالرحيم عامر عبدالرحيم، وفي المركز الثالث إبراهيم عبدالله عبدالحميد.

وفي مسابقة الخطيب؛ فاز في المركز الأول صلاح الدين حاتم الاوجلي، وفي المركز الثاني محمد منير خطاب، وفي المركز الثالث عمران بالحسن عبدالحميد.

وفي ختام المسابقة تم تقديم جوائز مالية للفائزين فيما قدم عميد البلدية مبلغ خمسين دينار لكل مشارك تشجيعا لهم.