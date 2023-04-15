مصادر لـ”أخبارليبيا24″ إطلاق سراح الأمريكيين المتهمين في قضية التنصير في طرابلس

أخبارليبيا24

أكدت مصادر مسؤولة متطابقة بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومطار معيتيقة الدولي إطلاق سراح الأمريكيين المتهمين في قضية التنصير وإبعادهم عن الأراضي الليبية رفقة زوجاتهم.

وقالت المصادر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم السبت، إن عملية الإبعاد والترحيل جاءت بتنسيق عالي المستوى مع السلطات الأمريكية، بطائرة خاصة عن طريق مطار معيتيقة الدولي.

ولم تعلن وزارة الخارجية أو حكومة الوحدة الوطنية عن أي تفاصيل حول عملية إطلاق سراحهما وإبعادهم عن الأراضي الليبية، أو حتى بياناً توضيحياً بخصوص الواقعة.

وكان جهاز الأمن الداخلي بث عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جزء من اعترافات المقبوض عليهم والمتورطين في الردة والدعوة للنصرانية.

وكشف جهاز الأمن الداخلي الأيام القليلة الماضية القبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الإسلامية واعتقنوا الدين المسيحي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم أيضًا ضبط بعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أمريكية تدعى “جماعة الله” تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لنشاطها.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها الى ليبيا عن طريق بعض المنظمات ومنها ما يعرف بمنظمة “جماعة الله” .

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل “ميليشيا” في العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ”ـCNN” :”نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس”.

وأضاف “عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة”.