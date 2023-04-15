الغرياني: لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة تمثل مقاربة لإنجاز العملية الانتخابية

ليبيا – وصف الكاتب الليبي عبد الله الغرياني لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينتي بنغازي وطرابلس بـ”الجيدة”، معتقدًا أنّ اللقاء الأخير في بنغازي يحمل نقاطاً مختلفة بعض الشيء.

الغرياني وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات” أضاف: “اعتدنا على أنّ المسار العسكري يكون بين (5) من القيادة العامة للجيش الليبي، و(5) من المجاميع المسلحة الحاكمة في غرب البلاد، حيث العاصمة طرابلس، بيد أنّ اللقاء الأخير بدا فيه عناصر أمنية، وقادة لبعض الكتائب الأمنية الكبرى المسيطرة في طرابلس، وبعض القادة الأمنيين والعسكريين من المنطقة الشرقية، وتحديدًا التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهذه اللقاءات ظهرت للعلن منذ لقاء طرابلس الأخير، فضلًا عن كونهما عقدا في إطار رعاية البعثة الأممية، وحضور عبد الله باثيلي”.

ورأى الغرياني أنّ هذه اللقاءات، وبنسبة معقولة، تشير بأنّها تمثل مقاربة لإنجاز العملية الانتخابية، سواء كان ذلك في مدى منظور أو بعيد، لكن على أيّ حال يمكن البناء عليها، شرط النجاح في جهود المسار العسكري وتوحيده، بغية اصطفافه لحماية المسار الانتخابي، في حال انعقاد الانتخابات، وكذا قبول نتائجها.

ولفت الغرياني إلى السلطة التنفيذية وأهمية العمل على توحيدها داخل إطار حكومة تستطيع تنفيذ العملية الانتخابية، بالإشارة إلى انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، فضلًا عن رأيه بصعوبة واستحالة العملية الانتخابية في حضور الأخير، بوصفه أهم معرقلي تنفيذها، مؤكدًا أهمية العمل على تحييد كافة الأطراف الفاعلة التي ساهمت في الماضي في عرقلة وإفشال الاستحقاق الانتخابي، في سياق خطة أممية واضحة المعالم؛ يتم من خلالها إنشاء سلطة تنفيذية انتقالية، أو سلطة انتقالية بحقائب وزارية محدودة وحكومة تبتعد عن المحاصصة، وتنجز مهامها لإجراء الانتخابات.

وختم الغرياني تصريحاته بقوله: “إنّ اللقاء الثالث من المفضل، في رأيه، أن يلتئم في مدينة سرت، باعتبارها مدينة محايدة تجتمع فيها كل هذه القوى المسلحة، ربما في وجود حكومة مصغرة تعمل بكل أريحية، من منطقة محمية من الطرفين لتنظيم الانتخابات”.