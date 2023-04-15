ليبيا الان

مواصلات الدبيبة تناقش مسودة مشروع سياسات الطيران المدني والنقل الجوي

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ناقشت اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي النتائج المتعلقة بمسودة مشروع وثيقة سياسات الطيران المدني والنقل الجوي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر، أمس الخميس، في ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستعرض اللقاء أيضا النتائج حيال مشروع قانون الطيران المدني الجديد، وما توصلت إليه فرق العمل المشكلة من اللجنة في هذا الإطار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك