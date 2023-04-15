مواصلات الدبيبة تناقش مسودة مشروع سياسات الطيران المدني والنقل الجوي

الوطن| رصد

ناقشت اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي النتائج المتعلقة بمسودة مشروع وثيقة سياسات الطيران المدني والنقل الجوي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر، أمس الخميس، في ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستعرض اللقاء أيضا النتائج حيال مشروع قانون الطيران المدني الجديد، وما توصلت إليه فرق العمل المشكلة من اللجنة في هذا الإطار