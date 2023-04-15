اللجنة العسكرية 5+5 تستنكر وصف الخارجية الأمريكية جهاز الأمن الداخلي بـ”المليشيا” 

أخبارليبيا24

استنكرت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وصف وزارة الخارجية الأمريكية لجهاز الأمن الداخلي بـ “المليشيا” المسلحة.

وأكدت اللجنة العسكرية في بيان لها، أن جهاز الأمن الداخلي يعتبر أحد المؤسسات الأمنية التي تتبع الدولة الليبية.

وأوضحت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أن مايقوم به الجهاز من إجراءات هي ذات صبغة قانونية ومن اختصاصه.

يشار إلى أن وصف الخارجية الأمريكية لجهاز الأمن الداخلي بـ «المليشيا» المسلحة، جاء عقب اعتقاله مواطنين أمريكيين في العاصمة طرابلس، بتهمة الدعوة إلى النصرانية.

وكان جهاز الأمن الداخلي كشف الخميس عن القبض على فتاة ليبية اعتنقت الديانة المسيحية وارتدت عن الدين الإسلامي.

وأضاف الجهاز أن الفتاة المسماة ( ا. ع. ت) ليبية الجنسية استُقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر واعتنقت المسيحية وروجت لها.

وأوضح الجهاز أنه تم كذلك القبض على المدعو (S.B.O). أمريكي الجنسية مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، وهو أحد المبشرين.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن المتهم يعمل هو وزوجته كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله “ASSEMBLIES OF GOD” لنشر المسيحية عبر استقطابهم لأبناء شعبنا المسلم.