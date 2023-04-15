الشريف: لا يمكن حدوث مواءمة بين تركيا ومصر بشأن ليبيا

قلل فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، من أهمية تصريحات كل من وزيري خارجية مصر سامح شكري وتركيا تشاووش أوغلو في المؤتمر الصحفي أمس الخميس بأنقرة، والتي تطرقا فيها إلى الأوضاع الليبية.

وقال الشريف في تغريدة عبر “تويتر” إنها “تصريحات عامة دبلوماسية لا مؤشرات لها على أرض الواقع لكون المصالح متضاربة داخل ليبيا ومن غير الممكن مواءمتها في القريب”، مضيفا: “أي ترويج بعناوين برّاقة لا يعكس حقيقة الواقع الذي يشهد انخراط دولٍ أكبر حجمًا منهما”.

ووصل شكري إلى أنقرة اليوم الخميس تلبية لدعوة رسمية تركية لاستكمال مناقشات إعادة العلاقات بين البلدين،

وأشار أوغلو في مؤتمر صحفي إلى أنه تحدث مع شكري عن ليبيا، وتابع: “رأينا أنه لا توجد ملفات خلافية كبيرة فيما بيننا بخصوص الملف الليبي، ونحن معنيون بإجراء الانتخابات، واتفقنا على العمل مع مصر بشأن حلّ الأزمة في ليبيا”.

وذكر أوغلو أنه “كانت هناك أزمة ثقة بيننا وبين مصر فيما يخص ليبيا لكن بعد الحوارات نعتقد أن غايتنا واحدة، ويمكننا أن نسهم مع مصر في توحيد الجيش الليبي وتدريبه”، لافتا إلى أن الأولوية للمسار السياسي ودعم الانتخابات، وأردف: نحن متفقون الآن مع مصر على خارطة طريق لدعم استقرار ليبيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري: “لدينا رغبة مشتركة بالعمل مع المؤسسات الليبية وتحقيق مسؤولياتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وصولا لحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي”.

وأضاف شكري: “بحثت مع نظيري التركي العلاقات الثنائية وإزالة العراقيل أمام تطويرها”، منوها إلى أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة.

وتابع وزير الخارجية المصري: اتفقت مع نظيري التركي على عقد قمة رئاسية تجمع أردوغان والسيسي.