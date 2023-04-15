تقرير: ليبيا من بين أهم نقاط عملية تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

الوطن| رصد

سلط تقرير تحليلي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة، الضوء على آفاق عملية تطبيع علاقات مصر وتركيا، وارتباط ليبيا بذلك.

التقرير الذي رصده موقع الوطن، أكد أن القاهرة أرسلت في أوقات عدة رسائل مباشرة وغير ذلك لأنقرة، وأبرزها الإقرار ضمنياً بكون اتفاقية الأتراك البحرية مع حكومة الوحدة المنتهية ليست مضرة بالجانب المصري.

ووفقاً للتقرير، فإن تركيا ترى في أي اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وحول ليبيا فرصة لخلق وضع مربح لكلا البلدين، وفتح الباب لفرص غير محدودة للتعاون وقوة مضاعفة، عندما يتعلق الأمر بمصالحهما المشتركة.