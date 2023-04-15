«أبوجناح» لـ«الشركات الأمريكية»: عودوا إلى ليبيا ففي انتظاركم خطة إعادة الحياة

التقى نائب رئيس حكومو الدبيبة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية الأفريقية سكوت ايسنر، وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند .

وجرى خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية والشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية.

بدوره، أعرب وزير الصحة عن أهمية عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الجانب الصحي للعمل في ليبيا، مشيرًا إلى خطط حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال، بشأن أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها عنها من قبل رئيس الحكومة.