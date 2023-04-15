المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق قد يؤثر على ليبيا و تونس والجزائر

أفاد المركز العربي للمناخ بأن بلاد المغرب العربي تتأثر بامتداد لمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة سردينا.
وتوقّع المركز أن يطرأ انخفاضا كبيرا وملحوظا على درجات الحرارة خصوصا في تونس والجزائر وغرب ليبيا.
إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
أفاد المركز العربي للمناخ بأن بلاد المغرب العربي تتأثر بامتداد لمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة سردينا.
وتوقّع المركز أن يطرأ انخفاضا كبيرا وملحوظا على درجات الحرارة خصوصا في تونس والجزائر وغرب ليبيا.
إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
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