المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق قد يؤثر على ليبيا و تونس والجزائر

أفاد المركز العربي للمناخ بأن بلاد المغرب العربي تتأثر بامتداد لمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة سردينا.

وتوقّع المركز أن يطرأ انخفاضا كبيرا وملحوظا على درجات الحرارة خصوصا في تونس والجزائر وغرب ليبيا.

وقال المركز في بيان مقتضب “تتأثر بلاد المغرب العربي بامتداد لمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة سردينا , لذلك من المتوقع ان يطرأ انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة خصوصا في تونس والجزائر وغرب ليبيا , على ان تتساقط زخات رعدية من الامطار خصوصاً شمال البلاد بمشيئة الله تعالى .”

والله اعلى واعلم