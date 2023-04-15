النائب العام يأمر بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق للبعثة الليبية في مصر

الوطن|رصد

أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي واقع انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.

وكشف رئيس النيابة له واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكية، وذلك بتعمده التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، بالإضافة لإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية، والذي أدى بدوره ضررًا جسيمًا بالمال العام.

وبناءً على ذلك، أمر النائب العام والمحقق المختص إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيًا.