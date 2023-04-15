المستشار صالح والقطراني يبحثان حلحلة مشاكل القطاع الحكومي

الوطن|رصد

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.

وبحث المستشار صالح مع القطراني كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف.

وأثنى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دور الحكومة واللجنة المختصة في توزيع الأعلاف.

من جهته، أكد القطراني مستعرضًا خلال اللقاء الإنتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة لانتخابات البلديات، مضيفًا أنه سيتم إتمام العمليةخلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني.

وفي ختام اللقاء، أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة لتنفيذ برامجها.