شوبار يتوقع فرض خارجي لوقف إطلاق النار والتجهيز للانتخابات

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، إن التقارب العسكري بين الشرق والغرب يرجع سببه الرئيسي إلى الضغوطات الدولية على كافة الأطراف العسكرية، بهدف تشكيل قوة عسكرية مشتركة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية على رأسها مجموعة الفاغنر بالإضافة إلى حماية الحدود وتأمين الانتخابات.

وقال شوبار في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن فرض الأمن يخلق أرضية صلبة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتطلع إليها الليبيين منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن حالة الانقسام والانسداد السياسي والمؤسسي “سببها الرئيسي عدم رغبة الطبقة السياسية المتواجدة في السلطة الوصول إلى الإنتخابات لإطالة أمد الأزمة أطول فترة ممكنة لنهب أموال الليبيين وتحويلها للخارج وهذا ما لن يسمح به المجتمع الدولي العازم على تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وشدد شوبار على أن إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن أكدت فقدان الأمل في إحراز السياسيين أي تقدم لأجل التوافق على قاعدة دستورية وقوانين إنتخابية، ولذلك أصبح التركيز على المسار العسكري والأمني أكثر خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع شوبار أن تدفع البعثة الأممية والمجتمع الدولي قريبا “نحو مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا تتمثل في الإنطلاق نحو تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والتمهيد والإشراف على الانتخابات والشروع في بناء وإعمار وإزدهار ليبيا الحديثة”.