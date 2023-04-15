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شلقم: خاب أمل الفلسطينيين  – صحيفة الساعة 24

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن أمل الفلسطينيين الذين يرزحون تحت قمع الاحتلال، خاب في كل الآخرين، من حرب 1948 إلى حرب 1967، إلى اتفاق «كامب ديفيد» بين السادات ومناحيم بيغن، وإلى أوسلو، وتنصيب السلطة الفلسطينية في رام الله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الفلسطينيين خلعوا ثوب الأمل في الآخر؛ البعيد والقريب، وألقوا به في حفرة العدم، و كل شاب فلسطيني هو كتيبة مسلحة تتحرك في كل مكان ووقت، تواجه المستوطنين الذي يقتلون ويخطفون، وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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