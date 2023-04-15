النيابة العامة: حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى مصر

أمر مكتب النائب العام بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى مصر لتعمده التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه رداً على مخالفة قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي واقع انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى مصر؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكَشَفَ له واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة؛ بتعمده التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.