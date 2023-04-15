تذبذب درجات الحرارة في مناطق الشمال وارتفاعها بالجنوب

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة في مناطق الشمال بين ارتفاع وانخفاض هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاعا بمناطق الجنوب.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا، تتحول يوم الغد تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (21-28)مْ, وتسجل انخفاضا يوم الغد في بعض المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر في أقصى مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين (18- 23)مْ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (29- 36)مْ .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (33-35)مْ ، تسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.