ليبيا الان

تذبذب درجات الحرارة في مناطق الشمال وارتفاعها بالجنوب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة في مناطق الشمال بين ارتفاع وانخفاض هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاعا بمناطق الجنوب.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلي قليلة  السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا، تتحول يوم الغد تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (21-28)مْ, وتسجل انخفاضا يوم الغد في بعض المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر في أقصى مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين (18- 23)مْ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (29- 36)مْ .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية  سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (33-35)مْ ، تسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك