الوكواك: الكبير وشكشك المسؤولان الأولان عن ضعف الدينار الليبي 

وجه المترشح للانتخابات الرئاسية أحمد مصطفى محمد الوكواك خطابا إلى من وصفهم بالمسؤولين عن أرزاق ليبيا ومكتسبات الشعب والرقابة عليها وخص منهم رئيس المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بأنهم المسؤولين عن ضعف قوة الدينار الليبي.

وقال “الوكواك”، عبر حسابه بفيسبوك، “بي أصلي مواطن ليبي و صفتي المترشح للانتخابات الرئاسية أحمد مصطفى محمد الوكواك أخاطب كلا من المسؤولين على أرزاق ليبيا و مكتسبات الشعب الليبي و الرقابة عليها أعضاء و رئيس مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة الليبي”.

وأضاف، “أنتم المسؤولون الأولون على ضعف الدينار الليبي أمام العملات العربية و الأجنبية إن كانت على نتيجة توقف النفط وتصديره و الغاز الآن يصدر النفط و الغاز بكميات أكبر من عندما كان الدولار = 1:40 دينار و أربعون قرش ، و اليورو =1:75 دينار وخمسة و سبعون قرش”.