عقيلة صالح يبحث مع القطراني حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه مع علي القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية، حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي.

وأكد المستشار صالح على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة لتنفيذ برامجها، وفق بيان الحكومة الليبية.

واستقبل عقيلة في مكتبه بمدينة القبة، الجمعة، القطراني، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بأداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وبحث المستشار صالح، كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف، مثنيا على دور الحكومة واللجنة المختصة في توزيع الأعلاف.

واستعرض القطراني خلال الاجتماع الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة من أجل إجراء الانتخابات البلدية، مؤكداً لرئيس مجلس النواب إتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني.