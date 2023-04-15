دعم القطاع الحكومي وتوزيع الأعلاف.. محور لقاء صالح والقطراني

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف.

من جانبه،أثنى رئيس مجلس النواب على دور الحكومة واللجنة المختصة في توزيع الأعلاف.

بدوره،أكد القطراني خلال اللقاء الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة لانتخابات البلديات وإتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني.

وفي ختام اللقاء أكد المستشار صالح ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة لتنفيذ برامجها.