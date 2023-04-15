بنغازي.. تسجيل 18 وفاة بحوادث السير في مارس

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كشف قسم المرور والتراخيص بنغازي، أنه تم تسجيل 125 حادث سير خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 16 حادث وفاة 18 شخصا، والإصابات البليغة من 26 حادث إصابة 31 شخصا.

وأشار قسم المرور والتراخيص إلى أن الحوادث البسيطة 24 حادث نجم عنها 49 إصابة، لافتًا إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقد 59 حادث.

ولفت القسم إلى أن إجمالي المركبات التالفة 234 سيارة، مؤكدًا أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 234 ألف دينار.

وأفاد أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 5298 مستندا، وعدد الجنح 1715 وعدد المخالفات 1185.

وأكد قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 730 سيارة، وحوادث الخمرة لايوجد، وضبط الليبيين والأجانب بدون مستندات 15 مخالفة.