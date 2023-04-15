الطقس في ليبيا.. تذبذب في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، تذبذب درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا بين ارتفاع وانخفاض هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاعا على مناطق الجنوب.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلي قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا علي بعض المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي أقصي مناطق الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا علي أغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية .

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا خلال اليومين المقبلين.